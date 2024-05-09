Бирюкова Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБирюкова Ольга Петровна

Бирюкова Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.10.1925

Дочь: Шевцова (Бирюкова) Ефросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Бирюков Григорий Гордеевич

Пестуново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.