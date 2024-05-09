Бирюкова Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.10.1925
Дочь: Шевцова (Бирюкова) Ефросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Бирюков Григорий Гордеевич
Пестуново, Корочанский муниципальный район, Белгородская область
Смерть
Неизвестно