(Шкарпитко) Анастасия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шкарпитко) Анастасия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1973

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1920 г.р.
1923 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Марк

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шкарпитко Григорий Антонович

Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович

Рождение ребёнка
1920

Сын: Шкарпитко Михаил Антонович

Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Шкарпитко Петр Антонович

Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1925

Сын: Шкарпитко Иван Антонович

Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович

Гороховое, Чернігівська область
Рождение ребёнка
25.06.1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович

Гороховое, Чернігівська область
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно

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