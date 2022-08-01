(Шкарпитко) Анастасия Марковна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смерти1973
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: Марк
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шкарпитко Григорий Антонович
Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович
Рождение ребёнка
1920
Сын: Шкарпитко Михаил Антонович
Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович
Рождение ребёнка
25.06.1927
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкарпитко Антон Кононович
Смерть
1973
Похороны
Неизвестно