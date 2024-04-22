Белов Герасим Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБелов Герасим Григорьевич

Белов Герасим Григорьевич

Место рождения

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1747

Дата смерти

После 1810

Пол

Мужской

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Белов Григорий

Мать: не указана

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1769

Дочь: Екатерина Герасимовна

Мать ребёнка: Белова Прасковья Кузьминична

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: Белова Агафья Герасимовна

Мать ребёнка: Белова Прасковья Кузьминична

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1787

Дочь: Белова Степанида Герасимовна

Мать ребёнка: Белова Прасковья Кузьминична

Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
После 1810
Аксёново, Вязниковский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close