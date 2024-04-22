Белов Герасим Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1747
Дата смертиПосле 1810
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Отец: Белов Григорий
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Екатерина Герасимовна
Мать ребёнка: Белова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Белова Агафья Герасимовна
Мать ребёнка: Белова Прасковья Кузьминична
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Белова Степанида Герасимовна
Мать ребёнка: Белова Прасковья Кузьминична
Смерть
После 1810