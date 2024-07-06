Шечков Сергей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шечков Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
18.09.1921
Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
22.11.1923
Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
1931
Смерть
Неизвестно