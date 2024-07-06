Шечков Сергей Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шечков Сергей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шечков Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шечкова (Парамонова) Анна

Рождение ребёнка
18.09.1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шечкова (Парамонова) Анна

Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
22.11.1923

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шечкова (Парамонова) Анна

Россия, Владимирская обл., с. Мордыш
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шечкова (Парамонова) Анна

Смерть
Неизвестно

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