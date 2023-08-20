Эскин Вадим Исаакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Эскин Вадим Исаакович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1941

Дата смерти

2005

Пол

Мужской

Отец

1912 г.р.

Мать

1914 г.р.

Жена

1956 г.р.

Дети

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Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1941

Отец: Эскин Исаак Ильич

Мать: Свергун Валентина Петровна

Рождение ребёнка
17.01.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Феликсовна

Рождение ребёнка
1986

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Марина Феликсовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Марина Феликсовна

Смерть
2005
Востряковское иудейское кладбище Москва
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