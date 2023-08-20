Эскин Вадим Исаакович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1941
Дата смерти2005
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1941
Отец: Эскин Исаак Ильич
Рождение ребёнка
17.01.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Феликсовна
Рождение ребёнка
1986
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Марина Феликсовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Марина Феликсовна
Смерть
2005
Востряковское иудейское кладбище Москва