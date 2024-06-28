Пелагея Никандрова Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Пелагея Никандрова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 1900

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1861 г.р.

Дети

Добавил:

ЕН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тимофей Григорьев

Заноги, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
1882

Сын: Матвей Тимофеев

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Заноги, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
27.06.1885

Сын: Мария Тимофеева

Отец ребёнка: Тимофей Григорьев

Заноги, Опочецкий муниципальный район, Псковская область
Смерть
До 1900

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