Пелагея Никандрова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 1900
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
1882
Сын: Матвей Тимофеев
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Рождение ребёнка
27.06.1885
Сын: Мария Тимофеева
Отец ребёнка: Тимофей Григорьев
Смерть
До 1900