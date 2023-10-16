Путилин Ефим Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.11.1785
Мать ребёнка: (Путилина) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
1797
Мать ребёнка: (Путилина) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
01.09.1798
Дочь: (Путилина) Марфа Ефимовна
Мать ребёнка: (Путилина) Дарья Петровна
Рождение ребёнка
28.02.1801
Мать ребёнка: (Путилина) Дарья Петровна