Полойников Александр Кузьмич
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смерти29.07.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Полойников Кузьма Павлович
Мать: Полойникова Х ХХ
Бракосочетание
Неизвестно
Захоронение (военное)
Неизвестно
Торжок, город Торжок, Тверская область
Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Тверская обл. Место захоронения: г. Торжок, западная окраина, воинское кладбище Ивана Богослова Захоронение: 89709933
Смерть
29.07.1943