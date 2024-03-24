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Полойников Александр Кузьмич

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Место рождения

Отрица, Шиловичская волость, Духовщинский уезд

Дата рождения

1895

Дата смерти

29.07.1943

Пол

Мужской

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Полойников Кузьма Павлович

Мать: Полойникова Х ХХ

Отрица, Шиловичская волость, Духовщинский уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Полойникова Наталья Петровна

Захоронение (военное)
Неизвестно
Торжок, город Торжок, Тверская область
Страна захоронения: Россия Регион захоронения: Тверская обл. Место захоронения: г. Торжок, западная окраина, воинское кладбище Ивана Богослова Захоронение: 89709933
Смерть
29.07.1943
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