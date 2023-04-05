Гедеонова (Гедеонова) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1776
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
10.07.1814
Сын: Гедеонов Александр Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1817
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1818
Сын: Гедеонов Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
17.04.1829
Сын: Гедеонов Николай Иванович
Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич