Гедеонова (Гедеонова) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гедеонова (Гедеонова) Екатерина Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1776

Пол

Женский

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.07.1814

Сын: Гедеонов Александр Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1816

Сын: Гедеонов Павел Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1817

Сын: Гедеонов Петр Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1818

Сын: Гедеонов Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
17.04.1829

Сын: Гедеонов Николай Иванович

Отец ребёнка: Гедеонов Иван Дмитриевич

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