Луценко Илья Марков
Место рождения
Дата рождения1776
Дата смерти1819
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776
Отец: Луценко Марко Гаврилов
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Прасковья Ильина
Мать ребёнка: Луценко Парасковья
Рождение ребёнка
1804
Мать ребёнка: Луценко Парасковья
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Татьяна Ильина
Мать ребёнка: Луценко Парасковья
Рождение ребёнка
1808
Мать ребёнка: Луценко Парасковья
Рождение ребёнка
?.07.1811
Мать ребёнка: Луценко Парасковья
Смерть
1819
Российская Империя, Харьковская губерния