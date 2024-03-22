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Луценко Илья Марков

Место рождения

Новый Мерчик, Харківська область

Дата рождения

1776

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1776

Отец: Луценко Марко Гаврилов

Мать: Луценко Настасья Никитина

Новый Мерчик, Харківська область
Рождение ребёнка
1800

Дочь: Прасковья Ильина

Мать ребёнка: Луценко Парасковья

Рождение ребёнка
1804

Сын: Луценко Дмитрий Ильин

Мать ребёнка: Луценко Парасковья

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Татьяна Ильина

Мать ребёнка: Луценко Парасковья

Рождение ребёнка
1808

Сын: Луценко Евдоким Ильин

Мать ребёнка: Луценко Парасковья

Рождение ребёнка
?.07.1811

Сын: Луценко Тимофей Ильин

Мать ребёнка: Луценко Парасковья

Смерть
1819
Российская Империя, Харьковская губерния
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