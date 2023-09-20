Исаев Владимир Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
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Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Праскева Кондратьевна
Рождение ребёнка
26.02.1855 ст.
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно