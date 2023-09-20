Исаев Владимир Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Исаев Владимир Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

1798 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831 ст.

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Праскева Кондратьевна

Рождение ребёнка
26.02.1855 ст.

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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