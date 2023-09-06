Гранкин Вадим Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гранкин Вадим Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.11.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1986

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
24.10.2019

Сын: Гранкин Артём Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.10.2020

Сын: Гранкин Демьян Вадимович

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

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