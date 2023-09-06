Гранкин Вадим Олегович
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.11.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.11.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
24.10.2019
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.10.2020
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности