Горожанина Олеся Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения07.05.1980
Дата смерти19.01.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.05.1980
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
09.09.2002
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
г.Канск,Красноярский край
Смерть
19.01.2015