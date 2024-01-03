Пипко Генах Пипко/
Место рожденияГуляй-Поле, Александровский уезд, Екатеринославская губерния
Дата рождения1895
Дата смерти1943
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1923
Дочь: (Пипко) Любовь Пипко/
Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/
Рождение ребёнка
04.01.1926
Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/
Рождение ребёнка
1928
Сын: Пипко Гедалий Пипко/
Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/
Рождение ребёнка
1932
Дочь: (Пипко) Эсфирь Пипко/
Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/
Смерть
1943
Причина смерти: Расстрелян