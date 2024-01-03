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Пипко Генах Пипко/

Место рождения

Гуляй-Поле, Александровский уезд, Екатеринославская губерния

Дата рождения

1895

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

VD
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1923

Дочь: (Пипко) Любовь Пипко/

Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/

Рождение ребёнка
04.01.1926

Сын: Пипко Яков Григорьевич

Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/

Рождение ребёнка
1928

Сын: Пипко Гедалий Пипко/

Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/

Рождение ребёнка
1932

Дочь: (Пипко) Эсфирь Пипко/

Мать ребёнка: (Кантор) Соня Кантор/

Смерть
1943
Причина смерти: Расстрелян

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