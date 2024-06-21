Синицына Елена Владиславовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синицына Елена Владиславовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.06.1964

Пол

Женский

Отец

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Мать

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Дети

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Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1964

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.12.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область

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