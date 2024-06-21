Синицына Елена Владиславовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.06.1964
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1964
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.12.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Шелехов, Шелеховский муниципальный район, Иркутская область