Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.07.1964
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1964
Рождение ребёнка
30.08.1985
Дочь: Лосева Мария Викторовна
Отец ребёнка: Гаськов Виктор Николаевич
Бракосочетание
10.10.1987
Рождение ребёнка
30.05.1989
Дочь: Филиппова Ольга Викторовна
Отец ребёнка: Гаськов Виктор Николаевич
Шабур, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно