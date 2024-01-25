Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гаськова (Овчинникова) Елена Николаевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1964

Пол

Женский

Добавил:

АО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1964

Отец: Старинчиков Николай Андреевич

Мать: Овчинникова Анна Андреевна

Рождение ребёнка
30.08.1985

Дочь: Лосева Мария Викторовна

Отец ребёнка: Гаськов Виктор Николаевич

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
10.10.1987

Муж: Гаськов Виктор Николаевич

Новоильинск, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Рождение ребёнка
30.05.1989

Дочь: Филиппова Ольга Викторовна

Отец ребёнка: Гаськов Виктор Николаевич

Шабур, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гаськов Виктор Николаевич

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