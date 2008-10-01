Юмагулова (Юмагулова) Сара Хусаиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юмагулова (Юмагулова) Сара Хусаиновна

Место рождения

д.Ибраево Кугарчинского района БАССР

Дата рождения

12.05.1931

Дата смерти

01.10.2008

Пол

Женский

Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931

Отец: Юмагулов Хусаин

Мать: Юмагулова (Магадеева) Гильмури Галяутдиновна

Развод
Неизвестно

Муж: Салимьянов Фатых

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Салимьянов Фатых

Рождение ребёнка
16.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Салимьянов Фатых

Смерть
01.10.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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