Юмагулова (Юмагулова) Сара Хусаиновна
Место рожденияд.Ибраево Кугарчинского района БАССР
Дата рождения12.05.1931
Дата смерти01.10.2008
ПолЖенский
Отец
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1931
Развод
Неизвестно
Муж: Салимьянов Фатых
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Салимьянов Фатых
Рождение ребёнка
16.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Салимьянов Фатых
Смерть
01.10.2008
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно