(Рогозина) Ирина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рогозин Андрей
Место жительства
Неизвестно
Старая Криуша, Петропавловский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1827
Сын: Рогозин Яков
Отец ребёнка: Рогозин Андрей
Смерть
Неизвестно