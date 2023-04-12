Сусев Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сусев Николай

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.05.1927

Сын: Сусев Николай Николаевич

Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
15.07.1947

Сын: Сусев Иван Николаевич

Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ильиных Зинаида Николаевна

Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Грудева Валентина Николаевна

Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Айрих Надежда Николаевна

Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна

Смерть
Неизвестно
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