Сусев Николай
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
03.05.1927
Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
15.07.1947
Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ильиных Зинаида Николаевна
Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Грудева Валентина Николаевна
Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Айрих Надежда Николаевна
Мать ребёнка: Сусева Ульяна Михайловна
Смерть
Неизвестно