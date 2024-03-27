Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

До 1830 г.р.

Дети

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1850

Сын: Скутов Влас Андреевич

Отец ребёнка: Скутов Андрей

дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
По 1855

Сын: Скутов Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Скутов Андрей

д. Стриганцы, Витебская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Скутов Сидор Андреевич

Отец ребёнка: Скутов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скутов Андрей

Смерть
Неизвестно
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