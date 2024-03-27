Скутова Анастасия (Не Точно) (Не Точно)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
До 1850
Отец ребёнка: Скутов Андрей
дер.Стриганцы, Витебский уезд, Витебская губ
Рождение ребёнка
По 1855
Отец ребёнка: Скутов Андрей
д. Стриганцы, Витебская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Скутов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Скутов Андрей
Смерть
Неизвестно