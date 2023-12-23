Синельников Андрей Абелевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Синельников Андрей Абелевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Синельников Абель Залманович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Илона 1 1

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синельникова Илона Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Синельникова Ника Андреевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Синельникова Евгения Сергеевна

Смерть
Неизвестно
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