Синельников Андрей Абелевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Синельников Абель Залманович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Илона 1 1
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синельникова Илона Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Синельникова Ника Андреевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Синельникова Евгения Сергеевна
Смерть
Неизвестно