Сырорыбов Георгий Матвеев
Место рожденияд.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Дата рождения26.10.1848 ст.
Дата смертиПосле 1915
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
26.10.1848 ст.
д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
04.02.1868 ст.
Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.
Сын: Сырорыбов Андрей Егорович
Мать ребёнка: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова
д.Порозовская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Смерть
После 1915