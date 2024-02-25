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Сырорыбов Георгий Матвеев

Место рождения

д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.

Дата рождения

26.10.1848 ст.

Дата смерти

После 1915

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.10.1848 ст.

Отец: Сырорыбов Матвей Трофимов

Мать: Салыцына Ирина Михайлова

д.Киселёвская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Бракосочетание
04.02.1868 ст.

Жена: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова

Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Рождение ребёнка
01.10.1883 ст.

Сын: Сырорыбов Андрей Егорович

Мать ребёнка: Прибышина-Поспелова Евдокия Макарова

д.Порозовская Едомский приход Сольвычегодский у. Вологодская губ.
Смерть
После 1915
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