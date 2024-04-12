Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Афанасий Саввич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Афанасий Саввич

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1787

Дата смерти

Около 1827

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: Фонотова Баркэт ?

Рождение ребёнка
Около 1807

Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Бракосочетание
До 1807

Жена: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Рождение ребёнка
Около 1821

Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич

Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия

Смерть
Около 1827
Похороны
Неизвестно
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