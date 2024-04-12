Фуното/Фонотов/БАРКЭТ Афанасий Саввич
Место рождения
Дата рождения1787
Дата смертиОколо 1827
ПолМужской
ОтецНе указан
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Мать: Фонотова Баркэт ?
Рождение ребёнка
Около 1807
Сын: Фуното/фонотов/ Баркэт Василий Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Бракосочетание
До 1807
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Илья Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Петр Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Рождение ребёнка
Около 1821
Сын: Фуното/фонотов/баркэт Федор Афанасьевич
Мать ребёнка: Фуното/фонотова/баркэт Анастасия
Смерть
Около 1827
Похороны
Неизвестно