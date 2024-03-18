Молчанова Анна Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1914
Дата смерти05.08.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.10.1939
Сын: Молчанов Михаил Михаилович
Отец ребёнка: Молчанов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
03.11.1941
Дочь: Молчанова Зинаида Михаиловна
Отец ребёнка: Молчанов Михаил Александрович
Рождение ребёнка
21.06.1944
Дочь: Коростелёва Лидия Михаиловна
Отец ребёнка: Молчанов Михаил Александрович
Смерть
05.08.1972