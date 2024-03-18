Молчанова Анна Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМолчанова Анна Иванова

Молчанова Анна Иванова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1914

Дата смерти

05.08.1972

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1914

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Молчанов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
14.10.1939

Сын: Молчанов Михаил Михаилович

Отец ребёнка: Молчанов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
03.11.1941

Дочь: Молчанова Зинаида Михаиловна

Отец ребёнка: Молчанов Михаил Александрович

Рождение ребёнка
21.06.1944

Дочь: Коростелёва Лидия Михаиловна

Отец ребёнка: Молчанов Михаил Александрович

Смерть
05.08.1972

Мы используем куки для улучшения работы сайта.