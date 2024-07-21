Трофимова Ольга Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Трофимова Ольга Юрьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.10.1977

Пол

Женский

Отец

1948 г.р.

Мать

1955 г.р.

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

МЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.10.1977

Отец: Трофимов Юрий Александрович

Мать: Яркова Татьяна Захаровна

Рождение ребёнка
14.12.2014

Дочь: Юрченко Варвара Максимовна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Могоча, Могочинский муниципальный район, Забайкальский край
Бракосочетание
12.07.2017

Муж: скрыто настройками приватности

Чита, город Чита, Забайкальский край

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