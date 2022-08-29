Антипов Александр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Антипов Александр

Место рождения

Погуляевка, Докудовская волость, Ельнинский уезд

Дата рождения

?.01.1926

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Отец

1900 г.р.

Мать

1903 г.р.

Дети

1947 г.р.
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Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1926

Отец: Антипов Сергей Степанович

Мать: Антипова Мария Романовна

Погуляевка, Докудовская волость, Ельнинский уезд
смоленская область
Рождение ребёнка
1947

Сын: Антипов Виктор Александрович

Мать ребёнка: Антипова (Елисеева) Мария

Рождение ребёнка
08.10.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Антипова (Елисеева) Мария

Скрыто настройками приватности
Смерть
1995

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