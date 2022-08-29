Антипов Александр
Место рождения
Дата рождения?.01.1926
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.01.1926
смоленская область
Рождение ребёнка
1947
Сын: Антипов Виктор Александрович
Мать ребёнка: Антипова (Елисеева) Мария
Рождение ребёнка
08.10.1955
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Антипова (Елисеева) Мария
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Смерть
1995