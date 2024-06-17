Стрекова Зоя Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Чирков Пётр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрелков Николай Александрович
Отец ребёнка: Стрелков Александр
Рождение ребёнка
22.07.?
Дочь: Старкова Любовь Александровна
Отец ребёнка: Стрелков Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стрелков Александр Александрович
Отец ребёнка: Стрелков Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Стрелков Александр
Рождение ребёнка
17.11.19
Сын: Стрелков Валерий Александрович
Отец ребёнка: Стрелков Александр
Смерть
Неизвестно