Стрекова Зоя Петровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСтрекова Зоя Петровна

Стрекова Зоя Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Чирков Пётр

Мать: Чиркова Евдокия Кирилловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрелков Николай Александрович

Отец ребёнка: Стрелков Александр

Рождение ребёнка
22.07.?

Дочь: Старкова Любовь Александровна

Отец ребёнка: Стрелков Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стрелков Александр Александрович

Отец ребёнка: Стрелков Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрелков Александр

Рождение ребёнка
17.11.19

Сын: Стрелков Валерий Александрович

Отец ребёнка: Стрелков Александр

Смерть
Неизвестно

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