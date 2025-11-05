Ступацкая (Шумилина) Наталья 22.04.1971 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ступацкая (Шумилина) Наталья

Автор
АБ
Бунтин А.

женский, родилась 22.04.1971, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Отец
Шумилин Николай1941 г.р.
Мать
Шумилина (Игонина) Александра08.12.1945 г.р.
Супруги
Ступацкий АлександрНеизвестно г.р.
Дети
(Ступацкая) Юлия06.08.1993 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.04.1971

Отец: Шумилин Николай

Мать: Шумилина (Игонина) Александра

Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ступацкий Александр

Рождение ребёнка
06.08.1993

Дочь: (Ступацкая) Юлия

Отец ребёнка: Ступацкий Александр

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