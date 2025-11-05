Ступацкая (Шумилина) Наталья
женский, родилась 22.04.1971, Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
ОтецШумилин Николай1941 г.р.
МатьШумилина (Игонина) Александра08.12.1945 г.р.
Супруги
Ступацкий АлександрНеизвестно г.р.
Дети
(Ступацкая) Юлия06.08.1993 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
22.04.1971
Отец: Шумилин Николай
Кузнецк, город Кузнецк, Пензенская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ступацкий Александр
Рождение ребёнка
06.08.1993
Дочь: (Ступацкая) Юлия
Отец ребёнка: Ступацкий Александр