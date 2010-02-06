Долгобородова (Мишкевич) Людмила (Левкадия) Иосифовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Долгобородова (Мишкевич) Людмила (Левкадия) Иосифовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.11.1941

Дата смерти

06.02.2010

Пол

Женский

Отец

1909 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1933 г.р.

Дети

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Добавил:

ИЧ
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Место
Комментарий
Рождение
14.11.1941

Отец: Мишкевич Иосиф Адольфович

Мать: Мишкевич Ядвига Шимоновна

Рождение ребёнка
11.04.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгобородов Николай Александрович

Рождение ребёнка
21.09.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Долгобородов Николай Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долгобородов Николай Александрович

Смерть
06.02.2010
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