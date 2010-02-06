Долгобородова (Мишкевич) Людмила (Левкадия) Иосифовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.11.1941
Дата смерти06.02.2010
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.11.1941
Рождение ребёнка
11.04.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгобородов Николай Александрович
Рождение ребёнка
21.09.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Долгобородов Николай Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.02.2010