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Макухин Павел Алексеевич

Место рождения

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

06.11.1900

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1900

Отец: Макухин Алексей Федоров

Мать: Макухина Марфа Васильевна

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Сын: Макухин Василий Павлович

Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна

Рождение ребёнка
16.11.1928

Дочь: Кравченко Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
04.04.1939

Сын: Макухин Иван Павлович

Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
11.08.1940

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна

Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Макухина Прасковья Петровна

Работа или профессия
Неизвестно
мясник?
Место жительства
Неизвестно
Старотолучеево, Богучарский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
1943
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ
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