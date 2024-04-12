Макухин Павел Алексеевич
Место рождения
Дата рождения06.11.1900
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1900
Отец: Макухин Алексей Федоров
Рождение ребёнка
1927
Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
16.11.1928
Дочь: Кравченко Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
04.04.1939
Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна
Рождение ребёнка
11.08.1940
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Макухина Прасковья Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
мясник?
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1943
Причина смерти: пропал без вести в ВОВ