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Хохряков Карп Иванович

Место рождения

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Иван Осипович

Мать: Акилина Григорьевна

Большой Билиб, Шарканский муниципальный район, Удмуртская Республика
Призыв на военную службу
07.01.1942
Кустанайский ОВК, Казахская ССР, Кустанайская обл.
Военная награда
25.01.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.04.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне"
Смерть
Неизвестно

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