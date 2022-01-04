Хохряков Карп Иванович
Место рождения
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Иван Осипович
Мать: Акилина Григорьевна
Призыв на военную службу
07.01.1942
Кустанайский ОВК, Казахская ССР, Кустанайская обл.
Военная награда
25.01.1944
Медаль "За боевые заслуги"
Военная награда
30.04.1945
Орден Красной Звезды
Военная награда
09.05.1945
Медаль "За Победу над Германией в Великой Отечественной войне"
Смерть
Неизвестно