Стефанида Лазаревна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1749
Дочь: (Пыжева) Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Пыжев Матвей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1755
Дочь: (Пыжева) Ульяна Матвеевна
Отец ребёнка: Пыжев Матвей Игнатьевич
Рождение ребёнка
1757
Сын: Пыжев Яков Матвеевич
Отец ребёнка: Пыжев Матвей Игнатьевич