Стефанида Лазаревна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стефанида Лазаревна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пыжев Матвей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1749

Дочь: (Пыжева) Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Пыжев Матвей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1755

Дочь: (Пыжева) Ульяна Матвеевна

Отец ребёнка: Пыжев Матвей Игнатьевич

Рождение ребёнка
1757

Сын: Пыжев Яков Матвеевич

Отец ребёнка: Пыжев Матвей Игнатьевич

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