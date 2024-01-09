(Балухтина) Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Балухтина) Алла

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ПБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Балухтин Анатолий

Мать: (Лебедева) Людмила

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миган Люк

Отец ребёнка: Миган Вильям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миган Борис

Отец ребёнка: Миган Вильям

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Миган Матвей

Отец ребёнка: Миган Вильям

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Миган Вильям

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