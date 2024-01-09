(Балухтина) Алла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Балухтин Анатолий
Мать: (Лебедева) Людмила
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миган Люк
Отец ребёнка: Миган Вильям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миган Борис
Отец ребёнка: Миган Вильям
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Миган Матвей
Отец ребёнка: Миган Вильям
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Миган Вильям