Тихонова (Кухтюк) Павлина Константиновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.03.1916
Дата смерти07.11.1977
ПолЖенский
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1916
Отец: Кухтюк Константин Давыдович
Мать: Кухтюк Анна Андреевна
Рождение ребёнка
10.10.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тихонов Федор Афанасьевич
סראטוב, מחוז סראטוב Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1977
סראטוב, מחוז סראטוב Russian Federation