Тихонова (Кухтюк) Павлина Константиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Тихонова (Кухтюк) Павлина Константиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.03.1916

Дата смерти

07.11.1977

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.03.1916

Отец: Кухтюк Константин Давыдович

Мать: Кухтюк Анна Андреевна

Рождение ребёнка
10.10.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тихонов Федор Афанасьевич

סראטוב, מחוז סראטוב Russian Federation
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
07.11.1977
סראטוב, מחוז סראטוב Russian Federation
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