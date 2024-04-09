Кузьма
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Агафон Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Андрей Кузьмин
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1678
Сын: Григорий Кузьмин
Мать ребёнка: не указана