Кузьма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьма

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Около 1670 г.р.
Около 1672 г.р.
Около 1678 г.р.

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Агафон Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Андрей Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1678

Сын: Григорий Кузьмин

Мать ребёнка: не указана

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