Яковенко (Плоткина) Ида Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения03.09.1909
Дата смерти17.05.1996
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909
Отец: Плоткин Яков Давидович
Мать: Плоткина Сара
Рождение ребёнка
07.02.1932
Отец ребёнка: Яковенко Павел Калинникович
Рождение ребёнка
20.03.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Яковенко Павел Калинникович
Смерть
17.05.1996