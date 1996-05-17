Яковенко (Плоткина) Ида Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Яковенко (Плоткина) Ида Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

03.09.1909

Дата смерти

17.05.1996

Пол

Женский

Отец

Мать

Дети

1932 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1909

Отец: Плоткин Яков Давидович

Мать: Плоткина Сара

Рождение ребёнка
07.02.1932

Сын: Яковенко Юрий Павлович

Отец ребёнка: Яковенко Павел Калинникович

Рождение ребёнка
20.03.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Яковенко Павел Калинникович

Смерть
17.05.1996
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