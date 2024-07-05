Lukin (Beilin) Frida (Faina) Faina Grigorievna Lukina 06.06.1902 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиLukin (Beilin) Frida (Faina) Faina Grigorievna Lukina

Lukin (Beilin) Frida (Faina) Faina Grigorievna Lukina

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1902

Дата смерти

13.01.1970

Пол

Женский

Отец

1864 г.р.

Мать

1866 г.р.

Дети

1940 г.р.

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1902

Отец: Beilin Gutman

Мать: Beilin Rokha Zelikovna

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1940

Сын: Lukin Iosif

Отец ребёнка: Lukin Shaia Isai Borisovich Lukin Ber (Isai)

Смерть
13.01.1970
Похороны
Неизвестно
Cemetery Remembrance of victims of January 9

Мы используем куки для улучшения работы сайта.