Lukin (Beilin) Frida (Faina) Faina Grigorievna Lukina
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1902
Дата смерти13.01.1970
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1902
Отец: Beilin Gutman
Мать: Beilin Rokha Zelikovna
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.03.1940
Сын: Lukin Iosif
Отец ребёнка: Lukin Shaia Isai Borisovich Lukin Ber (Isai)
Смерть
13.01.1970
Похороны
Неизвестно
Cemetery Remembrance of victims of January 9