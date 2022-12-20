Мануйлов Николай Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мануйлов Владимир Николаевич
Мать ребёнка: Мануйлова Алина Антоновна
Рождение ребёнка
07.02.1954
Сын: Мануйлов Александр Николаевич
Мать ребёнка: Мануйлова Алина Антоновна
Брест, Брестская область
Смерть
Неизвестно