Мануйлов Николай Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мануйлов Николай Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мануйлов Владимир Николаевич

Мать ребёнка: Мануйлова Алина Антоновна

Рождение ребёнка
07.02.1954

Сын: Мануйлов Александр Николаевич

Мать ребёнка: Мануйлова Алина Антоновна

Брест, Брестская область
Смерть
Неизвестно

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