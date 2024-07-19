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Райх Динара Самуиловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2020

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

РГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
14.03.1956

Дочь: Поносова Галина Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Бискамжа
Рождение ребёнка
07.12.1957

Дочь: Райх Татьяна Тимофеевна

Отец ребёнка: не указан

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
2020

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