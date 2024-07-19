Райх Динара Самуиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2020
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
14.03.1956
Дочь: Поносова Галина Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Бискамжа
Рождение ребёнка
07.12.1957
Дочь: Райх Татьяна Тимофеевна
Отец ребёнка: не указан
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
2020