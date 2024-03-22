Чечуйко (Губенко) Татьяна Терентьевна
Место рождения
Дата рождения1904
Дата смерти03.09.1939
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Рождение ребёнка
22.03.1924
Дочь: Чечуйко Ангелина Ивановна
Отец ребёнка: Чечуйко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
17.12.1930
Отец ребёнка: Чечуйко Иван Григорьевич
Рождение ребёнка
08.09.1937
Дочь: Степанец Зоя Ивановна
Отец ребёнка: Чечуйко Иван Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1939
Замериново, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область