Чечуйко (Губенко) Татьяна Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чечуйко (Губенко) Татьяна Терентьевна

Место рождения

Заичинцы, Полтавська область

Дата рождения

1904

Дата смерти

03.09.1939

Пол

Женский

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
22.03.1924

Дочь: Чечуйко Ангелина Ивановна

Отец ребёнка: Чечуйко Иван Григорьевич

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
17.12.1930

Сын: Чечуйко Павел Иванович

Отец ребёнка: Чечуйко Иван Григорьевич

Заичинцы, Полтавська область
Рождение ребёнка
08.09.1937

Дочь: Степанец Зоя Ивановна

Отец ребёнка: Чечуйко Иван Григорьевич

Заичинцы, Полтавська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чечуйко Иван Григорьевич

Смерть
03.09.1939
Замериново, Октябрьский муниципальный район, Челябинская область
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