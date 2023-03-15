Нестеренко Алексей Борисович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нестеренко Алексей Борисович

Место рождения

Майское Утро

Дата рождения

15.08.1950

Дата смерти

14.01.1951

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

СГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950

Отец: не указан

Мать: не указана

Майское Утро
Работа или профессия
Неизвестно
Младенец
Место жительства
Неизвестно
Майское Утро
Смерть
14.01.1951
Майское Утро
Причина смерти: Гипотрофия 2 степени
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