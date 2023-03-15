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Нестеренко Алексей Борисович
Нестеренко Алексей Борисович
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Место рождения
Майское Утро
Дата рождения
15.08.1950
Дата смерти
14.01.1951
Пол
Мужской
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
СГ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1950
Отец: не указан
Мать: не указана
Майское Утро
Работа или профессия
Неизвестно
Младенец
Место жительства
Неизвестно
Майское Утро
Смерть
14.01.1951
Майское Утро
Причина смерти: Гипотрофия 2 степени
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