Ильинская (Жукова) Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильинская (Жукова) Екатерина Васильевна

Место рождения

Тверь, город Тверь, Тверская область

Дата рождения

24.06.1901

Дата смерти

22.07.1991

Пол

Женский

Отец

1863 г.р.

Мать

1870 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1901

Отец: Жуков Василий Николаевич

Мать: Жукова (Карманова) Елена Ивановна

Тверь, город Тверь, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1928

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Арсений Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Рождение ребёнка
27.08.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ильинский Арсений Николаевич

Тверь, город Тверь, Тверская область
Смерть
22.07.1991
Самара, Самара, Самарская область

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