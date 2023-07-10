Ильинская (Жукова) Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения24.06.1901
Дата смерти22.07.1991
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.06.1901
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
15.12.1928
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Арсений Николаевич
Рождение ребёнка
27.08.1932
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ильинский Арсений Николаевич
Смерть
22.07.1991
Самара, Самара, Самарская область