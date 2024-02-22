Матрона — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Матрона

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1801

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности
1820 г.р.
1823 г.р.
1825 г.р.
1833 г.р.

Добавил:

Лв
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1801

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1818

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1820

Сын: Аксент Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1823

Сын: Терентий Дмитриевич

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1825

Дочь: Авдотья Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Елена Дмитриевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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