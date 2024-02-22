Матрона
Место рожденияНе указано
Дата рождения1801
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1818
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Жуково, Семеновская волость, Кинешемский уезд
Рождение ребёнка
1820
Сын: Аксент Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1823
Сын: Терентий Дмитриевич
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Авдотья Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Елена Дмитриевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно