Родионов Акинтий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Родионов Акинтий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Федор Акинтьевич

Мать ребёнка: не указана

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Родионов Василий Акинтьевич

Мать ребёнка: не указана

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Рождение ребёнка
1763

Сын: Родионов Семен Акинтьевич

Мать ребёнка: не указана

Горбуновское, Талицкий, Свердловская область
Смерть
Неизвестно
Горбуновское, Талицкий, Свердловская область

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