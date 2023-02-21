Блинова Александра Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1849 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михайло Аверкиевич
Рождение ребёнка
1852 ст.
Отец ребёнка: Блинов Михайло Аверкиевич
Рождение ребёнка
1853 ст.
Дочь: Аграпина Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михайло Аверкиевич
Рождение ребёнка
1856 ст.
Дочь: Феодосья Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михайло Аверкиевич
Рождение ребёнка
1858 ст.
Дочь: Авдотья Михайловна
Отец ребёнка: Блинов Михайло Аверкиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно