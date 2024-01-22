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Шулыгин Василий Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Шулыгин Михаил Иванович

Мать: (Шулыгина) Акилина Герасимовна

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Развод
Неизвестно

Жена: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шулыгин Савелий Васильевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Домника Титова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Шулыгина) Домника Титова

Рождение ребёнка
1836

Сын: Шулыгин Михаил Васильевич

Мать ребёнка: (Шулыгина) Домника Титова

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