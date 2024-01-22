Шулыгин Василий Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Развод
Неизвестно
Жена: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шулыгин Савелий Васильевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Домника Титова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1836
Сын: Шулыгин Михаил Васильевич
Мать ребёнка: (Шулыгина) Домника Титова