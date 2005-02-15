Лебедева (Лебедева) Елена Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.02.1970
Дата смерти15.02.2005
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1970
Рождение ребёнка
25.07.1987
Сын: Лебедев Александр Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
25.07.1987
Сын: Лебедев Дмитрий Александрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
06.04.1989
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.06.1998
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Смерть
15.02.2005
Причина смерти: алкоголь
Похороны
Неизвестно
Костромское кладбище