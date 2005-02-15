Лебедева (Лебедева) Елена Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лебедева (Лебедева) Елена Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.02.1970

Дата смерти

15.02.2005

Пол

Женский

Отец

1932 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

1987 г.р.
1987 г.р.
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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.02.1970

Отец: Лебедев Александр Алексеевич

Мать: Рыжова (Фокина) Нина Николаевна

Рождение ребёнка
25.07.1987

Сын: Лебедев Александр Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
25.07.1987

Сын: Лебедев Дмитрий Александрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
06.04.1989

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
08.10.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Кострома, город Кострома, Костромская область
Рождение ребёнка
08.06.1998

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Смерть
15.02.2005
Кострома, город Кострома, Костромская область
Причина смерти: алкоголь
Похороны
Неизвестно
Кострома, город Кострома, Костромская область
Костромское кладбище

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