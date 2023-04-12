Васильева Чиркова Галина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Андрей Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Алексей Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Сергеевич
Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Сергей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Алексей Сергеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич