Васильева Чиркова Галина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильева Чиркова Галина Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Чиркова Екатерина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Сергей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Алексей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Андрей Сергеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Сергей Алексеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Илья Сергеевич

Отец ребёнка: Васильев Сергей Алексеевич

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