Румянцева (-) Матрёна (Матрона) Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Румянцева (-) Матрёна (Матрона) Ивановна

Место рождения

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область

Дата рождения

04.03.1874 ст.

Дата смерти

После 1910 ст.

Пол

Женский

Добавил:

MS
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1874 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Большая Каменка, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Бракосочетание
29.06.1899 ст.

Муж: Румянцев Михаил Прович

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
12.07.1900 ст.

Сын: Румянцев Владимир Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.12-13 (Рождение №-57м)
Рождение ребёнка
20.07.1901 ст.

Дочь: Мария Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.64-65 (Рождение №-44ж)
Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.

Сын: Румянцев Александр Михайлович

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.37-38 (Рождение №-93м)
Восприемник
17.11.1907 ст.
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.185-186 (Рождение №-93м) Крестный сын - Румянцев Александр Тихонович из д.Пехарово (внук мужа)
Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.

Дочь: - Александра Михайловна

Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович

Пехарово, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.67-68 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1910 ст.
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