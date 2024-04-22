Румянцева (-) Матрёна (Матрона) Ивановна
Место рождения
Дата рождения04.03.1874 ст.
Дата смертиПосле 1910 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1874 ст.
Бракосочетание
29.06.1899 ст.
Рождение ребёнка
12.07.1900 ст.
Сын: Румянцев Владимир Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.12-13 (Рождение №-57м)
Рождение ребёнка
20.07.1901 ст.
Дочь: Мария Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.64-65 (Рождение №-44ж)
Рождение ребёнка
23.12.1905 ст.
Сын: Румянцев Александр Михайлович
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.37-38 (Рождение №-93м)
Восприемник
17.11.1907 ст.
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-44 стр.185-186 (Рождение №-93м) Крестный сын - Румянцев Александр Тихонович из д.Пехарово (внук мужа)
Рождение ребёнка
19.03.1910 ст.
Дочь: - Александра Михайловна
Отец ребёнка: Румянцев Михаил Прович
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-45 стр.67-68 (Рождение №-36ж)
Смерть
После 1910 ст.