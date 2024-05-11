Шувагина Евдокия Иларионовна
Место рожденияЮгары, Россия
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Югары, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
04.07.1871
Отец ребёнка: Шувагин Сергей Васильевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
05.09.1873
Дочь: (Шувагина) Анна Сергеевна
Отец ребёнка: Шувагин Сергей Васильевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Рождение ребёнка
08.08.1877
Отец ребёнка: Шувагин Сергей Васильевич
д. Югары Варнаменского Уезда Нижегородской Области
Рождение ребёнка
31.07.1880
Отец ребёнка: Шувагин Сергей Васильевич
д. Югары
Рождение ребёнка
01.05.1883
Дочь: Суматохина (Шувагина) Алесандра Сергеевна
Отец ребёнка: Шувагин Сергей Васильевич
д. Жилиха
Рождение ребёнка
20.04.1887
Сын: Шувагин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Шувагин Сергей Васильевич
д. Югары Горькинского Сельсовета Варнаменского Уез
Смерть
Неизвестно
Югары, Россия